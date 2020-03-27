تنفيذ اعتقالات وغرامات مالية وحجز عجلات بسبب مخالفات لقرار الحظر في النجف

أعلنت قيادة شرطة النجف، الجمعة، عن اعتقال 112 شخصا وفرض غرامة مالية على 645 وحجز عدد من عجلات بسبب مخالفات لقرار حظر التجوال. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "القاء القبض على ١١٢ شخصا وتفرض ٦٤٥ غرامة مع حجز عدد من العجلات والدراجات المخالفة لحظر التجوال خلال هذا اليوم فقط والحصيلة قابلة للزيادة".



يشار الى أن قيادة شرطة محافظة النجف وصفت، اليوم الجمعة، من يخرق حظر التجوال بأنه عدوا للمجتمع مؤكدا أن المخالف سيحال للقضاء.

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