العراق يعلن تسجيل 76 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 76 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق وذلك في اكبر عدد اصابات تسجلها البلاد منذ انتشار الفيروس، مشيرة الى أن مجموع الإصابات الكلي في العراق بلغ ٤٥٨ حالة، فيما اشارت الى تسجيل 40 حالة وفاة و122 حالة تعافي من المرض.
وأوضح البيان، ان تلك الاصابات موزعة كالتالي:-
- بغداد الرصافة: ٩
- بغداد مدينة الطب: ٢
- بغداد الكرخ: ٣
- البصرة: ٣٦
- كركوك: ١
- النجف: ١٨
- السليمانية: ١
- ذي قار: ١
- بابل: ١
- صلاح الدين: ١
- أربيل: ٣
واشار البيان الى تسجيل ٤ وفيات جديدة موزعة كالتالي: (حالتين في البصرة وحالة واحدة في ذي قار وحالة واحدة في بابل).
ونوهت وزارة الصحة، الى تسجيل ١٧ حالة شفاء جديدة موزعة كالتالي:-
- بغداد الرصافة: ٤
- السليمانية: ١٢
- الديوانية: ١
واوضحت الصحة، أن مجموع الإصابات الكلي في العراق: ٤٥٨
- الوفاة: ٤٠
- حالات الشفاء: ١٢٢
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