العراق يعلن تسجيل 76 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا

وجاء في بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة، ورد الى الخليج 365، نسخة منه، إن مختبرات الوزارة شخصت تأكيد اصابة ٧٦ حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق.

وأوضح البيان، ان تلك الاصابات موزعة كالتالي:-



- بغداد الرصافة: ٩- بغداد مدينة الطب: ٢- بغداد الكرخ: ٣- البصرة: ٣٦- كركوك: ١- النجف: ١٨- السليمانية: ١- ذي قار: ١- بابل: ١- صلاح الدين: ١- أربيل: ٣

واشار البيان الى تسجيل ٤ وفيات جديدة موزعة كالتالي: (حالتين في البصرة وحالة واحدة في ذي قار وحالة واحدة في بابل).

ونوهت وزارة الصحة، الى تسجيل ١٧ حالة شفاء جديدة موزعة كالتالي:-

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- بغداد الرصافة: ٤

- السليمانية: ١٢

- الديوانية: ١



واوضحت الصحة، أن مجموع الإصابات الكلي في العراق: ٤٥٨- الوفاة: ٤٠- حالات الشفاء: ١٢٢