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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد جونسون.. هل أُصيبت الملكة إليزابيث بفيروس كورونا؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020
الخليج 365 ـ متابعات
قال قصر بيكنغهام إن الملكة إليزابيث التقت بوريس جونسون في 11 مارس.
وأضاف أن الملكة إليزابيث تتبع كل النصائح الملائمة فيما يتعلق بسلامتها.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن أكدت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، 27/آذار/2020، إصابة رئيس الوزراء، جونسون، بفيروس كورونا.
وذكرت وسائل إعلام، أن رئيس الوزراء البريطاني لم يتخذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا.
بدوره، قال رئيس الوزراء: أخضع لعزل ذاتي لكنني سأواصل مهامي.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن وزير المال قد يعزل نفسه بعد اختلاطه بجونسون.
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