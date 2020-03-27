بعد جونسون.. هل أُصيبت الملكة إليزابيث بفيروس كورونا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020

الخليج 365 ـ متابعات

قال قصر بيكنغهام إن الملكة إليزابيث التقت بوريس جونسون في 11 مارس.



وأضاف أن الملكة إليزابيث تتبع كل النصائح الملائمة فيما يتعلق بسلامتها.

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وتأتي هذه التصريحات بعد أن أكدت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، 27/آذار/2020، إصابة رئيس الوزراء، جونسون، بفيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام، أن رئيس الوزراء البريطاني لم يتخذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

بدوره، قال رئيس الوزراء: أخضع لعزل ذاتي لكنني سأواصل مهامي.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن وزير المال قد يعزل نفسه بعد اختلاطه بجونسون.