لبنان: منع الخروج إلى الشوارع ابتداء من الـ 7 مساء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020

أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) أنه سيبدأ اعتبارا من اليوم، في تطبيق الإجراءات المتشددة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية في إطار حالة التعبئة العامة في البلاد لمواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه، وفي مقدمتها منع الخروج إلى الشوارع والطرق ما بين الساعة الـ 7 مساء وحتى الـ 5 فجرا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.



وذكرت قوى الأمن الداخلي – في بيان لها اليوم – أنها ستراقب تقيد المؤسسات المستثناة من الإغلاق التام، بأوقات العمل وإجراءات الوقاية المحددة لها، وذلك تحت طائلة الإقفال الفوري وتحرير محاضر ضبط بحقها في حال المخالفة.

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وأشارت إلى أنها ستتشدد في مراقبة تقيد المواطنين المتجولين في المركبات العمومية والخاصة، بغية الحد من تنقلاتهم، داعية اللبنانيين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الخصوص وملازمة منازلهم.

على صعيد متصل، أصدر المدير العام للطيران المدني اللبناني فادي الحسن، تعميما لجميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) بتمديد إيقاف جميع الرحلات الجوية التجارية والخاصة حتى 12 أبريل المقبل، على أن يُستثنى من ذلك الطائرات العسكرية، والإسعاف الجوي، والطائرات التي تعبر الأجواء اللبنانية، وطائرات الشحن، والطائرات التي تنقل أفراد البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى لبنان وأفراد المنظمات الدولية. وكانت الحكومة اللبنانية قد مددت أمس حالة التعبئة العامة حتى 12 أبريل المقبل، والتي كان يفترض أن تنتهي بعد غد الأحد، وذلك في ضوء توصية بهذا الأمر من المجلس الأعلى للدفاع.

وتتضمن إجراءات التعبئة العامة التي أعلنها لبنان في 15 مارس الجاري، تعليق حركة الطيران وإغلاق المطار والموانىء البحرية والمنافذ البرية والمؤسسات والإدارات العامة والمدارس والجامعات والشركات والمؤسسات وكافة أماكن التجمعات، عدا استثناءات محدودة تشمل متاجر بيع المواد الغذائية والمطاحن والمخابز والبنوك والمستشفيات والصيدليات، والتأكد على اللبنانيين التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.