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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 23 إصابة جديدة بكورونا في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 391 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية التي تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة لمريض كان يعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن من العمر في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 7 حالات.
وشددت على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية، لا سيما التزام الحجر المنزلي التام، مؤكدة أن هذا الإجراء أصبح يمثل مسئولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأن التهاون في تطبيقه سيعرض صاحبه للملاحقة القانونية. م وسم ش ا
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