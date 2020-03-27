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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 7129 إصابة بكورونا في النمسا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في النمسا اليوم الجمعة إلى 7129 حالة، فضلا عن تسجيل 58 حالة وفاة.
وقال وزير الصحة ردولف انشوبير - في تصريح اليوم - إن من بين المصابين 800 شخص يخضعون للعلاج في المستشفى و128 من المرضى في وحدات العناية المركزة.
وتوقع الوزير النمساوي أن تصل الإصابات بالفيروس إلى ذروتها في الفترة ما بين منتصف أبريل إلى منتصف مايو المقبلين، لافتا إلى أنه كلما قصرت المدة كان ذلك نجاحا للمنظومة الصحية بالبلاد.
ولفت إلى أن الحكومة لن تعلن في الفترة الراهنة عن أي إجراءات جديدة وسوف يتم إعادة تقييم الموقف قبل حلول عيد القيامة.
وأعرب أنشوبير عن أمله في أن تؤدى الإجراءات الحالية إلى انخفاض معدل نمو العدوى بشكل كبير ومن ثم انخفاض عدد الإصابات.
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