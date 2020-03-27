أفاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، بأنّ "تكاملًا مع الجهود الآيلة إلى مدّ يد العون والتضامن مع أهلنا في بلدة حارة صيدا في هذه الظروف الصعبة الناشئة عن وباء "كورونا" المستجد، بادر عدد من أصحاب الأيادي البيضاء من أبناء البلدة، تحت مسمّى "هيئة التضامن الاجتماعي" في حارة صيدا، لتأمين مئتين وعشرين حصّة غذائية، وتوزيعها على الأسر الأشد حاجة في البلدة".
وأعلنت الهيئة "أنّها لن تألوا جهدًا في متابعة تأمين ما يدعم صمود مجتمعنا المقاوم في هذه المحنة العصيبة"، داعيةً الأهالي إلى "ضرورة التقيّد بإجراءات الحكومة، خصوصًا لناحية البقاء في البيوت وعدم الخروج إلّا للضرورة".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة التضامن الاجتماعي بحارة صيدا أمّنت 220 حصة غذائية ووزعتها على الأسر المحتاجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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