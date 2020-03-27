وفد من الوفاء للمقاومة عرض مع رئيس الحكومة ازمة الطلاب والمغتربين في الخارج وموضوع السجناء

زار وفد من كتلة "الوفاء للمقاومة" ضم النائبين ​امين شري​ و​إبراهيم الموسوي​، رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ في ​السرايا الحكومية​. واشار بيان للوفد انه "استكمالا للمساعي التي بدأتها كتلة "الوفاء للمقاومة" بخصوص أزمة ​الطلاب​ ال​لبنان​يين في الخارج، وكذلك المغتربين الذين يطالبون بإلحاح بمساعدتهم للعودة الى لبنان، جراء المخاطر الصحية والأمنية التي يسببها وباء كورونا، زار الوفد الرئيس دياب وعرض معه للمعاناة الكبيرة التي يقاسيها ​اللبنانيون​ في الخارج. وأكد الرئيس دياب ان الحكومة شكلت لجنة وزارية لمتابعة هذا الموضوع وانه أوعز الى السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج عبر ​وزارة الخارجية​ بضرورة اعتبار مساعدتهم أولوية قصوى ودراسة سبل عودتهم الآمنة الى لبنان لضمان أولوية عدم زيادة انتشار ​فيروس كورونا​ في لبنان ايضا، اكثر. وتباحث الوفد ايضا مع دولته بخصوص الطلاب الذين باتت دراستهم وتخرجهم مهددين بفعل ارتفاع سعر صرف ​الدولار​ وعدم قدرة الأهل على تحويل الأموال اليهم".

وافاد البيان ان "الوفد اثار مع دولته موضوع تكدس ​السجناء​ واكتظاظ السجون وخطورة ذلك على صحة السجناء في ظل أزمة كورونا. وتم التداول بموضوع قانون العفو، وقد وعد دولة الرئيس بان الحكومة عبر ​وزارة العدل​ تقوم بإعداد مشروعي قانون: الاول يقضي باعفاء السجناء الذين انهوا محكوميتهم من الغرامات لإطلاق سراحهم. والثاني: مشروع قانون الإفراج عن السجناء الذين تبقى من فترة محكوميتهم اقل من سنة".