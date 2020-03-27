حسن: دياب بدد الخطوط الحمر والعوائق أمام دعم الوزارة والمستشفيات الحكومية لتجهيزها بمواجهة كورونا

ركّز وزير الصحة العامة ​حمد حسن​،بعد زيارته ورئيس الحكومة ​حسان دياب​​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​، على أنّ "كلّ مؤسّسات ​المجتمع الدولي​ تثني على ما نقوم به لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد".

وحيّا "الفريق الإداري والتمريضي والطبّي على تلبية نداء الاستغاثة للوزارة والناس لمواجهة الفيروس"،مؤكّدًا أنّ "دياب بدّد كلّ الخطوط الحمر والعوائق أمام دعم ​وزارة الصحة العامة​ و​المستشفيات الحكومية​ لتجهيزها بمواجهة وباء "كورونا".ولفت إلى أنّ "بسياستنا والتعاون الوطيد والمتابعة اليوميّة، وإنشاء اللجان المختصّة وتكثيف الاجتماعات اليوميّة، وصلنا إلى هذه المرحلة".