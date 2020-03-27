مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: جميع منشآت المؤسسة تخضع باستمرار للوقاية

ذكّرت ​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​ في بيان لها اليوم، ان فرقها الفنية ومختبراتها العاملة تستمر في جهودها في تعقيم منشآتها وفحص ​مياه الشفة​ في محافظة الجنوب عملا بمبدأ صحة المواطن وسلامته.

واعلن المدير العام للمؤسسة الدكتور وسيم ضاهر ان خزانات المياه ومحطات الضخ والتكرير والصرف والمراكز التابعة للمؤسسة تخضع لشروط ​الوقاية​ الصارمة وقال:" ان المؤسسة لن تألوا جهدا في الحفاظ على ​قطاع المياه​ الحيوي وتطويره خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها بلدنا، لافتا الى ان المؤسسة تطبق الى حد كبير قرارات ​مجلس الوزراء​ في من الناحيتين الادارية والاجرائية وتنسجم مع دعوته المواطنين الى البقاء في بيوتهم وعدم الخروج منها الا للضرورة القصوى فقط.

