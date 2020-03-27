ذكّرت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان لها اليوم، ان فرقها الفنية ومختبراتها العاملة تستمر في جهودها في تعقيم منشآتها وفحص مياه الشفة في محافظة الجنوب عملا بمبدأ صحة المواطن وسلامته.
واعلن المدير العام للمؤسسة الدكتور وسيم ضاهر ان خزانات المياه ومحطات الضخ والتكرير والصرف والمراكز التابعة للمؤسسة تخضع لشروط الوقاية الصارمة وقال:" ان المؤسسة لن تألوا جهدا في الحفاظ على قطاع المياه الحيوي وتطويره خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها بلدنا، لافتا الى ان المؤسسة تطبق الى حد كبير قرارات مجلس الوزراء في من الناحيتين الادارية والاجرائية وتنسجم مع دعوته المواطنين الى البقاء في بيوتهم وعدم الخروج منها الا للضرورة القصوى فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: جميع منشآت المؤسسة تخضع باستمرار للوقاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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