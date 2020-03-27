فوشيه للجالية الفرنسية: احترموا إجراءات الحكومة اللبنانية لمكافحة انتشار كورونا

دعا سفير ​فرنسا​ ​برونو فوشيه​، الجالية الفرنسية إلى "احترام الاجراءات المتخذة من الحكومة ال​لبنان​ية من أجل مكافحة انتشار ​فيروس كورونا​ لأنها تشكل اليوم الرادع الوحيد ضد الانتشار السريع للفيروس الذي قد يفوق قدرات الخدمات الصحية اللبنانية". وقال:"يجب أن تكون الجالية الفرنسية في لبنان مثالية وعلينا فرنسيين ولبنانيين أن نقف جنبا إلى جنب للإنتصار. من هذا المنطلق كانت فرنسا أول دولة ترسل ​معدات طبية​ للحماية من فيروس كورونا إلى لبنان وسنواصل الوقوف إلى جانب أصدقائنا اللبنانيين بروح الصداقة التي تربط بلدينا".

ودعا الفرنسيين القاطنين في لبنان، إلى تقييد سفرهم الدولي قدر الإمكان، وقال: "إذا شعر أحدكم بضرورة العودة إلى فرنسا، وخصوصا إذا الامر يتعلق بحالتكم الصحية، فيرجى إبلاغ القنصلية العامة. وبالنسبة إلى الفرنسيين المتواجدين موقتا في لبنان والمرغمين على البقاء بسبب تعليق الرحلات الجوية إلى فرنسا وإغلاق ​مطار بيروت​، من المهم أن يقوموا بإبلاغ القنصلية العامة". ودعاهم الى "تسجيل أسمائهم عبر شبكة Ariane على موقع ​الخارجية الفرنسية​ لدراسة كيفية تنظيم العودة عن طريق الرحلات الجوية التجارية مع شركات الطيران ذات الصلة".

وختم: "في مواجهة هذا الوباء، دعونا نكون منضبطين وقبل كل شيء، دعونا نقف معا.

خلينا بل بيت".

