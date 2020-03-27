سجلت السلطات الصحية في إسبانيا 769 وفاة جديدة بفيروس "كوفيد-19" خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة في أعلى زيادة في الحالات تسجل في يوم واحد لترتفع الوفيات لديها إلى 4858 وفاة جراء فيروس كورونا.
وتجاوز عدد الوفيات المسجل في يوم واحد في اسبانيا ما سُجل في إيطاليا التي أحصت 662 وفاة في آخر حصيلة نشرتها مساء الخميس.
وتحتل إسبانيا المركز الثاني في العالم من حيث عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد إيطاليا، فيما تخطت الصين التي بدأ فيها انتشار المرض في كانون الأول الماضي 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر 769 وفاة جديدة بكورونا المستجد في إسبانيا والحصيلة تصل إلى 4858 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.