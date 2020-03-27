769 وفاة جديدة بكورونا المستجد في إسبانيا والحصيلة تصل إلى 4858 وفاة

سجلت السلطات الصحية في ​إسبانيا​ 769 وفاة جديدة بفيروس "كوفيد-19" خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة في أعلى زيادة في الحالات تسجل في يوم واحد لترتفع الوفيات لديها إلى 4858 وفاة جراء ​فيروس كورونا​.

وتجاوز عدد الوفيات المسجل في يوم واحد في ​اسبانيا​ ما سُجل في ​إيطاليا​ التي أحصت 662 وفاة في آخر حصيلة نشرتها مساء الخميس.

وتحتل إسبانيا المركز الثاني في العالم من حيث عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد إيطاليا، فيما تخطت الصين التي بدأ فيها انتشار المرض في كانون الأول الماضي 2019.