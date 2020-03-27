فهمي نفى تواصله مع بلدية بيروت في قضية سائق التاكسي لان القانون لا يجيز لها المساعدة

اشار المكتب الاعلامي لوزير الداخلية و​البلديات​ العميد محمد فهمي في بيان، الى انه "تداول البعض عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ أن وزير الداخلية والبلديات تواصل مع ​بلدية بيروت​ التي رفضت المساعدة في قضية سائق التاكسي.

اضاف البيان "يهم المكتب الاعلامي الايضاح بأن الوزير فهمي كان ينوي التواصل مع بلدية بيروت لهذا الغرض، الا انه وبعد مراجعة مواد قانونية تبين انها لا تجيز للبلديات تقديم ​مساعدات​ فعدل عن التواصل معها".