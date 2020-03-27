اشار المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في بيان، الى انه "تداول البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن وزير الداخلية والبلديات تواصل مع بلدية بيروت التي رفضت المساعدة في قضية سائق التاكسي.
اضاف البيان "يهم المكتب الاعلامي الايضاح بأن الوزير فهمي كان ينوي التواصل مع بلدية بيروت لهذا الغرض، الا انه وبعد مراجعة مواد قانونية تبين انها لا تجيز للبلديات تقديم مساعدات فعدل عن التواصل معها".
كانت هذه تفاصيل خبر فهمي نفى تواصله مع بلدية بيروت في قضية سائق التاكسي لان القانون لا يجيز لها المساعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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