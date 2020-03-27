حب الله تابع مبادرة جديدة لتصنيع جهاز تنفسي اصطناعي: لتوحيد الجهود وتكاملها

استقبل وزير الصناعة الدكتور ​عماد حب الله​ عميد ​كلية الهندسة​ في ​جامعة القديس يوسف​ الدكتور فادي جعارة ورئيس شركة I Network Automation المهندس كسرى صقر الذي يعمل على انتاج جهاز تحكم ب​التنفس​ الاصطناعي والاختصاصي في علم التنفس في ​الجامعة الأميركية​ في ​بيروت​ الدكتور محمد الخطيب، في حضور مستشار الوزير الدكتور محمد صفا.

وبعدما قدم صقر شرحا تفصيليا عن آلية عمل النموذج الذي يصنعه، ناقش الحاضرون في طرق تطويره لكي تتناسب وتتلاءم مع حاجة الفرق الطبية والاستشفائية في ​المستشفيات​ لانعاش المرضى في غرف العناية المركزة.

وأشاد حب الله بالتعاون القائم بين أصحاب المبادرات الابداعية و​الجامعات​ والمستشفيات. وجدد التأكيد على استعداد ​وزارة الصناعة​ لرعاية واحتضان مشاريع مماثلة تشكل قاعدة خلفية لتأمين البدائل عن أي نواقص قد تطرأ على معدات المستشفيات في ظل صعوبة الاستيراد من الخارج بعدما ازداد الطلب ​العالم​ي على الأجهزة التنفسية الاصطناعية مع تفشي ​فيروس كورونا​ في دول العالم.

ودعا إلى توحيد الجهود وتكاملها وإلى توسعة مروحة الانتاج المرتبط بالحاجات الطارئة. وسجل للمبادرين "اندفاعهم وحماسهم وتصميمهم ومثابرتهم، والأهم اجماعهم على عملهم التطوعي والمجاني في سبيل المشاركة مع ​الدولة​ في عملية مواجهة تداعيات هذا المرض".

