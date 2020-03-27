أفاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، بأنّ "للأسبوع الثاني على التوالي، تُرفع الآذان في مساجد مدينة صيدا، ولم تقم صلاة الجمعة فيها، وذلك التزامًا بقرار "دار الفتوى" بتعليق صلاتَي "الجمعة" و"الجماعة"، لمنع تفشّي فيروس "كورونا"، وحرصًا على السلامة العامة، حيث دعا خطباء المساجد وأئممتها المؤمنين إلى "الصلاة في ترحالهم"، أي في بيوتهم ومنازلهم وأماكن تواجدهم".
ولفت إلى أنّ "من جهته، أمّ رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" الشيخ ماهر حمود، صلاة الجمعة في مسجد "القدس"، بعد القيام بقياس درجة حرارة المصلّين والأخذ بالإجراءات الوقائيّة"، موضحًا أنّ "ذلك تزامن مع إقفال تام في المدينة التزامًا بالتعبئة العامة وحالة الطوارئ الصحيّة، حيث خلت الشوارع من المارّة، وأقفل السوق التجاري والمطاعم والمقاهي والأندية باستثناء الصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية ومحطات الوقود؛ وقد سيّرت القوى الأمنية دوريات للتأكّد من مدى الإلتزام بالإجراءات".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إقفال تام في صيدا التزاما بالتعبئة العامة وصلاة الجمعة لم تُقم بالمساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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