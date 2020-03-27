النشرة: امن الدولة في بنت جبيل جال على المؤسسات الغذائية في القضاء

علمت "​الخليج 365​" ان "قسم التفتيش الصحي في وزارة الصحة بقضاء ​بنت جبيل​، وبمؤازرة من مديرية ​أمن الدولة​ - مكتب بنت جبيل، قد جالوا على المؤسسات الغذائية في بلدات ​القضاء​ وزودوهم بالارشادات المطلوب للوقاية من فيروس الكورونا، كما قامت الوزارة بتوجيه الانذارات الشفهية والخطية لعدد من أصحاب هذه المؤسسات".

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