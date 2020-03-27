الصحة البحرينية: تعافي 17 حالة إضافية من "كورونا" وإخراجهم من مركز العزل

أفادت وزارة الصحة ​البحرين​ية بـ"خروج 47 حالة إضافيّة من الحجر الصحي الإحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللّازمة لهم، وإجراء الفحوصات المختبريّة كافّة للتأكّد من سلامتهم وخلوّهم من فيروس "كورونا" المستجد (COVID-19)". ولفتت في بيان، إلى أنّ "العدد الإجمالي للّذين خرجوا من الحجر الصحي الإحترازي بلغ 459 شخصًا حتّى اليوم، بعد خروج 412 شخصًا في وقت سابق"، معلنةً "تعافي 17 حالة إضافيّة من فيروس "كورونا" وإخراجهم من مركز العزل والعلاج"، مبيّنةً أنّ "العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين بلغ 227 حالة حتّى الآن".

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