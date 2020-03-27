إرتفاع عدد الوفيات بسبب "كورونا" في إيران إلى 2378 والمصابين إلى 32332

أعلن المتحدّث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبّي ال​إيران​ي كيانوش جهانبور، أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل 2926 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 32 ألفًا و332 حالة لغاية الآن، بينهم 2893 في وضع حرج".

وأوضح جهانبور في تصريح صحافي، أنّ "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 11 ألفًا و133 شخصًا لغاية الآن، ولكن للأسف توفي 144 شخصًا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 2378 شخصًا".