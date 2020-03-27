تسجيل 9 وفيات و96 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الفيليبين

ذكرت وزارة الصحة في ​الفيليبين​ أنّ "البلاد سجّلت تسع وفيات جديدة بسبب فيروس "كورونا" المستجد، ليصل الإجمالي إلى 54"، معلنةً "تسجيل 96 إصابة مؤكّدة جديدة"، وهي أعلى زيادة يوميّة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 803.

وكانت قد أفادت حصيلة أعدّتها وكالة "فرانس برس" أمس الخميس، استنادًا إلى البيانات الرسميّة للدول وأرقام "منظمة الصحة العالمية"، بـ"تسجيل 501556 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على الأقل في 182 بلدًا، بما في ذلك 22920 حالة وفاة". ويُعتقد أنّ عدد الإصابات الفعليّة أعلى، لأنّ العديد من البلدان تختبر فقط الحالات الشديدة أو المرضى الّذين يحتاجون لدخول المستشفى.