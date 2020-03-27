قوى الامن: تطبيق حالة التعبئة العامة بمنع الخروج اعتبارا من مساء اليوم ومراقبة المؤسسات المستثناة

اشارت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة في بيان الى انها "تعمم على المواطنين الكرام مذكرة صادرة عن ​وزارة الداخلية والبلديات​ تتعلق بتحديد مواقيت فتح وإقفال الشركات والمؤسسات الخاصة وسير المركبات في إطار التشدد في مكافحة وباء ​كورونا​. وعليه، وتطبيقا لحالة التعبئة العامة في البلاد، ستقوم ​قوى الأمن الداخلي​ بما يلي:

1-منع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات، ما بين ​الساعة​ 7.00 مساء والساعة 5.00 صباحا اعتبارا من تاريخ اليوم 27/3/2020، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

2-مراقبة تقيد المؤسسات المستثناة من الإقفال التام بأوقات العمل وإجراءات ​الوقاية​ المحددة لها، وذلك تحت طائلة الإقفال الفوري وتسطير ​محضر ضبط​ بحقها في حال المخالفة.

3-التشدد في مراقبة تقيد المواطنين المتجولين في المركبات العمومية والخاصة - كما هو وارد في الجدول المرفق- بغية الحد من تنقلاتهم.

واكدت قوى الأمن الداخلي على أن "دور المواطنين أساسي في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها ​العالم​ أجمع، وإن من صلب واجباتهم الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، الالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الخصوص، وملازمة منازلهم".