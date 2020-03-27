سامي الجميل: الفرق كبير بين ترك حركة الطيران مفتوحة وتنظيمها

اشار رئيس "​حزب الكتائب​" النائب ​سامي الجميل​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "الفارق كبير بين ترك حركة الطيران مفتوحة للبنانيين وغير اللبنانيين دون رقيب وبين ان تنظم ​الدولة اللبنانية​ عودة ابنائها بالشروط الصحية المطلوبة بدء من فصل المصابين عن المتعافين". إضغط للمزيد

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