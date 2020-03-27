أعلن رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، أنّ "على مدار الـ24 ساعة الماضية، ظهرت لدي أعراض خفيفة وجاءت نتيجة اختبار فيروس "كورونا"، إيجابيّة". ولفت في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّني الآن أعزل نفسي، لكنّني سأستمر في قيادة ​الحكومة​ عبر الفيديو، لكي نكافح هذا الفيروس. معًا سنتغلّب عليه".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أعلن إصابته بكورونا: سأواصل قيادة الحكومة عبر الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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