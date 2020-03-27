تقرير وزارة الصحة: 391 حالة مثبتة بزيادة 23 عن يوم امس وحالة وفاة واحدة

اعلنت ​وزارة الصحة​ في التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول ​فيروس كورونا​ المستجد، انه "حتى تاريخ 27/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى بيروت الجامعي ومختبرات ​المستشفيات​ الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 391 حالة بزيادة 23 حالة عن يوم امس. كما سجلت حالة وفاة لدى مريض يعاني من امراض مزمنة في العقد الثامن من العمر في ​مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي​".

اضاف البيان "هذا وتشدد الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية خصوصا الالتزام ب​الحجر المنزلي​ التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن و ان أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية".