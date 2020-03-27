تقرير وزارة الصحة: 391 حالة مثبتة بزيادة 23 عن يوم امس وحالة وفاة واحدة

اعلنت وزارة الصحة في التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، انه "حتى تاريخ 27/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى بيروت الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 391 حالة بزيادة 23 حالة عن يوم امس. كما سجلت حالة وفاة لدى مريض يعاني من امراض مزمنة في العقد الثامن من العمر في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي".
اضاف البيان "هذا وتشدد الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية خصوصا الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن و ان أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية".
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