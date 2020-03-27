الابيض: مستشفى بيروت جهزت 11 غرفة عناية فائقة جديدة للاهتمام بمرضى كورونا

اعلن مدير ​مستشفى​ بيروت ​الحكومة​ الجامعي فراس الابيض خلال ​مؤتمر صحفي​ مشترك مع رئيس الحكومة ​حسان دياب​ و​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ في المستشفى، ان "المستشفى جهزت 11 غرفة عناية فائقة جديدة للاهتمام بمرضى فيروس "​الكورونا​"، ولفت الى انه "تم التداول بموضوع اوضاع العاملين في مستشفى بيروت وتلقينا وعدا بالحلّ لاوضاعهم".

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