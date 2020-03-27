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رئيس الحكومة الفرنسي يحذر من مد مرتفع جدا من فيروس كورونا يجتاح فرنسا

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حذر رئيس ​الحكومة​ الفرنسي ​إدوار فيليب​ من خطورة "مد مرتفع جدا" من وباء كوفيد-19 الذي "يجتاح ​فرنسا​"، مشيرا الى أن "الوضع سيكون صعبا خلال الأيام المقبلة".

واشار رئيس الحكومة الفرنسي في تصريح له، الى انه "بدأت مرحلة أزمة ستستغرق وقتا في ظل وضع صحي لن يتحسن بسرعة. يجب ان نصمد". وبحسب الأرقام الرسمية أمس، توفي 365 شخصا في فرنسا في ​المستشفيات​ خلال 24 ساعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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