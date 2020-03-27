بوريس جونسون مصاب بفيروس كورونا

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أعلنت الحكومة البريطانية الجمعة أن رئيس الوزراء بوريس جونسون خضع لفحص كورونا المستجد وجاءت نتيجته إيجابية، وذلك بعدما ظهرت عليه "عوارض طفيفة". وقال متحدث باسم جونسون في بيان "بعدما ظهرت عليه عوارض طفيفة أمس (الخميس)، خضع رئيس الوزراء لفحص فيروس كورونا" و"نتيجته إيجابية". مواضيع قد تهمك :

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