769 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا

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سجلت السلطات الصحية في إسبانيا 769 وفاة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة في أعلى زيادة في الحالات تسجل في يوم واحد لترتفع الوفيات لديها إلى 4858 وفاة جراء الوباء.

وتجاوز عدد الوفيات المسجل في يوم واحد في اسبانيا ما سُجل في إيطاليا التي أحصت 662 وفاة في آخر حصيلة نشرتها مساء الخميس.



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