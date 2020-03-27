رئيس الحكومة الفرنسي يحذر من مد مرتفع جداً من كورونا

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حذر رئيس الحكومة الفرنسي إدوار فيليب الجمعة من خطورة "مد مرتفع جداً" من وباء كورونا "يجتاح فرنسا"، مشيراً إلى أن "الوضع سيكون صعبا خلال الأيام القادمة".
وقال فيليب "بدأت مرحلة أزمة ستستغرق وقتا في ظل وضع صحي لن يتحسّن بسرعة. يجب ان نصمد". وبحسب الأرقام الرسمية الخميس، توفي 365 شخصا في فرنسا في المستشفيات خلال 24 ساعة.
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