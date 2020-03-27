شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم يرد مجددا على مطالبات استرداد مصروفات المدارس الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستبحث مطالبات أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة لاسترداد المصروفات، في فصل الصيف.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، برنامج 48 ساعة مع الإعلامية أميرة بدر، أمس الخميس، أن الوزارة ستتدخل تطوعا لبحث المسألة، ولكن ليس قبل شهر أغسطس المقبل، مؤكدا أن هناك أولويات، لأن الوزارة منشغلة في الإعداد لامتحانات الشهادة الثانوية والدبلومات.

وأشار شوقي إلى أن الأزمة طاحنة على الجميع، وأن هذه المدارس ملتزمة المصروفات ولا نريدها أن تنهار، مضيفا: " الكلام دا مش وقته"

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