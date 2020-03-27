"المؤتمر" يدشن حملة تعقيم لمواجهة فيروس كورونا بجميع المحافظات

وقال أحمد خالد ممدوح، الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية بحزب المؤتمر، إن حملات الحزب كانت في ثلاث اتجاهات الاتجاه الأول تضمن تعقييم المصالح الحكومية والخاصة والمواقف العامة ومحطات القطارات وكان ذلك بالتنسيق مع الجهات التفيذيه بالمحافظات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من دور الحزب المجتمعي في مساعدة المواطنين ومساندة الدولة المصرية في حربها ضد هذا الفيروس أما الاتجاه الثاني كان عبارة عن حملات توعية نفذها قيادات وشباب الحزب بالمحافظات سواء بتوزيع نشرات في الشوارع أو عن طريق حملات علي مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل نصيه علي التليفونات.

وأوضح أن الاتجاه الثالث هو تدشين حملة موسعة أطلقها الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لدعوة القادرين للتبرع لصندوق تحيا مصر الذي تنفق منه الحكومة لمواجهة فيروس كورونا سواء كان برسالة نصية أو التبرع لحساب الصندوق في أي من البنوك.

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وأضاف "خالد" في بيان له، أنه سيتم استكمال الحملات في جميع محافظات مصر وعلى مدار الأيام المقبلة، موجها نداءه إلى جميع المواطنين بالالتزام في المنازل واتباع كافة التعليمات التي أعلنتها أجهزة الدولة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

ومن جانبه توجه الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب بالشكر لجميع قيادات حزب المؤتمر بالمحافظات علي الجهد المبذول لمساندة الدولة المصرية للعبور من الأزمة ودعا جميع فئات المجتمع بالمشاركة بكافة الأدوات المتاحة لديهم، والقادرين التبرع لصندوق تحيا مصر والتكاتف مع الدولة المصريه لمواجهة هذا الفيروس.