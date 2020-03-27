شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يدفع بفرق تعقيم للمناطق السكنية بالسويس للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق متولى، عضو مجلس النواب، أنه بدأ حملة لتطهير وتعقيم مناطق السويس السكنية في إطار الجهود المبذولة في منع انتشار فيروس كورونا، حيث تم تطهير شوارع ومباني المناطق السكنية بمدينتي الساحل واليسر واحد، وذلك بالتنسيق مع حي عتاقة ومديرية الزراعة، ومشاركتهم في الحملة، بإشراف المهندس "وليد شوقي" رئيس الحي.

وتقدم النائب طارق متولي، بالشكر للشركة القابضة الكيماويات وشركة النصر للأسمدة، على المشاركة المجتمعية بدعم الحملة بكميات المطهرات التي استخدمت في الحملة، ولرجال حي عتاقة ومديرية الزراعة بتواجدهم الفعال في فعاليات الحملة.

وأكد النائب، أنه سيكون هناك استمرار لحملة التعقيم خلال الأيام القادمة في الوصول الى مناطق سكنية بمختلف أحياء المدنية، من اجل تكثيف الأعمال الوقائية والاحترازية لمنع انتشار الفيروس، ودعما للجهود المبذولة من الدولة والقوات المسلحة في تطهير المنشآت الحيوية للحفاظ على صحة المواطنين.

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يذكر أن اليوم يشهد إغلاق كلى للمحال التجارية والمولات والمطاعم اليوم الجمعة لأول مرة، على مدار الـ 24 ساعة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ووجهت أجهزة الأمن دوريات أمنية مكثفة في الشوارع للتأكد من التزام الجميع باجراءات الغلق الكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويستثنى من ذلك الصيدليات والمخابز ومحال البقالة والسوبر ماركت، لتقديم الأدوية والأغذية للمواطنين على مدار الـ 24 ساعة، فيما يبدأ حظر التجوال للمواطنين في السابعة مساء اليوم وينتهي في السادسة من صباح غداً السبت.