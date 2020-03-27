"صناعة البرلمان" تطالب بتأجيل دفع التأمينات للمصانع 6 شهور بسبب أزمة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتأجيل دفع التأمينات الخاصة بالمصانع، 6 أشهر، لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا، الذي كان لها تأثير سلبي على عمل تلك المصانع، فهناك العديد من المصانع التي تم غلقها بشكل كامل في إطار تنفيذ توجيهات الدولة لمواجهة انتشار الإصابة بالفيروس، ولم يعد لدى رجال الأعمال القدرة على دفع قيمة التأمينات في الوقت الذي يواجهوا فيه أزمات داخل المصانع.
وأوضح عامر، في بيان له، أن المصانع حتى الآن غير قادرة على دفع رواتب العمال نتيجة توقف خطوط إنتاجها بشكل مؤقت بسبب أزمة كورونا، الأمر الذي يستوجب دعمه من قبل الحكومة، وتأجيل دفع التأمينات لحين عودة الأمور لمجراها من جديد.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن خفض أسعار الكهرباء والغاز، تحتاج لمزيد من التفعيل على أرض الواقع، لدعم الصناعة الوطنية، والوقوف بجانب المصنعين ودعمهم في الأزمة.
وكان البنك المركزى المصرى أصدر قرارا - الأسبوع الماضى - بتأجيل سداد أقساط قروض الأشخاص الطبيعين والشركات المنتظمين فى السداد وغير المنتظمين بدون غرامات تأخير أو رسوم لمدة ستة أشهر، وذلك فى إطار تدابير وإجراءات البنك المركزى لمواجة تداعيات تفشى فيروس كورونا.
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