"صناعة البرلمان" تطالب بتأجيل دفع التأمينات للمصانع 6 شهور بسبب أزمة كورونا

وأوضح عامر، في بيان له، أن المصانع حتى الآن غير قادرة على دفع رواتب العمال نتيجة توقف خطوط إنتاجها بشكل مؤقت بسبب أزمة كورونا، الأمر الذي يستوجب دعمه من قبل الحكومة، وتأجيل دفع التأمينات لحين عودة الأمور لمجراها من جديد.

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وأضاف رئيس لجنة الصناعة، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن خفض أسعار الكهرباء والغاز، تحتاج لمزيد من التفعيل على أرض الواقع، لدعم الصناعة الوطنية، والوقوف بجانب المصنعين ودعمهم في الأزمة.