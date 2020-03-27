تفريغ وشحن 7 آلاف طن رخام و1500 طن حديد في موانئ بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - القطاع الشمالي - أن ميناء غرب بورسعيد استقبل، اليوم الجمعة، السفينة ZAMZAM التي ترفع علم توجو، ويبلغ طولها 99 مترًا والغاطس 5.5 متر، وذلك لتفريغ 3400 طن رخام وشحن 3500 طن رخام من الميناء.

وأضافت في بيان لها، أن الميناء استقبل أيضا السفينة DAKOTA التي ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 120متر والغاطس 4.4 متر، وذلك لتفريغ 1400 طن حديد بالميناء، أن إجمالي حركة السفن اليوم 34 سفينة.

وأشارت إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن، وتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وخروج سفينتين، وتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينتي بضائع عامة وتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

أكدت على أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء، وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.