إندونيسيا: تسجيل أكبر حصيلة يومية للإصابات بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت وزاة الصحة في إندونيسيا اكتشاف 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أكبر زيادة يومية حتى الآن، ليصل العدد الإجمالي إلى 1046 مصابا، وفق ما نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية.

وقال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة، إن عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن الفيروس ارتفع، مسجلا 9 حالات، ليصل العدد الإجمالي إلى 87.

بالمقابل أكد يوريانتو أن 46 شخصا قد تعافوا من الفيروس.