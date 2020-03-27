تخفيض إيجار المحلات 60% استجابة لمبادرة محافظ جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

استجاب رئيس مجلس إدارة فنادق كونكورد السلام، مطيع إسماعيل، لمبادرة اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بتخفيض الايجارات، وقرر تخفيض الايجارات للمحلات والبازارات الخاصة بمجموعة فنادق كونكورد، وذلك بخصم 60% من قيمة الإيجار، على أن يدفع المستأجر 40% فقط من القيمة، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 1 أبريل المقبل وحتى 30 يونيو.

وقدم اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الشكر لرئيس مجلس إدارة فنادق كونكورد السلام، لتعاونه مع جهود الدولة، للعبور من مرحلة الكساد الاقتصادي التي تمر بها البلاد نتيجة الاجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وكان اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أصدر الخميس، القرار رقم 63 لسنة 2020، بتخفيض قيمة الإيجار، وقيمة استغلال أو الانتفاع بالشواطئ، والتراخيص الإدارية، والمشاتل، وجميع الاشغالات التي جرى التعاقد بشأنها من قبل المحافظة، بنسبة 50% من القيمة المستحقة، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 1 أبريل المقبل وحتى 30 يونيو، لحماية المواطنين من تداعيات الاجراءات التي جرى اتخاذها، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وما سيتركه من أثار سلبية على المواطنين بشكل عام والقطاع السياحي بشكل خاص.