محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:
استقر سعر صرف الدولار، خلال الأسبوع الماضي، ليقطع رحلة صعود متواصلة استمرت 4 أسابيع متتالية، تأثرا بتداعيات تحول فيروس كورونا المستجد لوباء عالمي.
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمس الخميس 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الخميس الماضي.
وكان الدولار تحول للصعود في آخر أسبوع من شهر فبراير الماضي، بعد رحلة هبوط متتالية، بفضل جذب استثمارات أجنبية كبيرة، في أدوات الدين الحكومية، ما دعم سعر الجنيه.
وكانت مكاسب الدولار عالميا، على مدى الأسابيع القليلة الفائتة مربكة بالفعل، ومثل الصعود كابوسا للعديد من الدول والشركات التي تقترض بكثافة بالعملة الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يقطع رحلة صعوده أمام الجنيه ويستقر بتعاملات "أسبوع الحظر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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