إحباط عملية إرهابية جنوبي روسيا

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة لتنفيذ عملية إرهابية في مدينة كراسنودار جنوبي البلاد.
وأفادت الهيئة بتوقيف مواطن روسي يبلغ 27 عامًا، تم العثور في سيارته على عبوة ناسفة يدوية الصنع، وفي هاتفه النقال مراسلاتمع عناصر في تنظيم "داعش" الإرهابي.
وتمكنت قوات الأمن الروسي من إحباط عدد من الهجمات في أراضي البلاد في وقت سابق من هذا العام، حيث احتجزت في شبه جزيرةالقرم أحد سكانها الذي أقام مخابئ للمتفجرات في المنطقة بإيعاز من المخابرات الأوكرانية. وأعلن الأمن الفدرالي في فبراير عن إحباط أعمال إرهابية ضد مؤسستين تعليميتين في مدينة كيرتش شرقي شبه الجزيرة.
وفي مارس، حيّد رجال الأمن الفيدرالي إرهابيًا في جمهورية بشكورتستان وسط البلاد وثلاثة مسلحين في جمهورية قبردين بلقار في الجنوب.
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