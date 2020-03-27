الكويت ترفض السماح بمغادرة عدد من المصريين.. تعرف على السبب

نقلت صحيفة الراي الكويتية عن مصادر أمنية في مطار الكويت الدولي تعذر سفر عدد من المصريين المغادرين على متن رحلة مصر للطيران بسبب وجود غرامات مالية عليهم.
وأشارت المصادر الى أنه من المفترض مغادرة 397 مصريا على الرحلة التي غادرت الكويت الى القاهرة قبل قليل لكن وبسبب وجود غرامات مالية على الذين دخلوا البلاد بكروت زيارة عائلية وتجارية وسياحية تخلف عن السفر ما يقارب 80 شخصا لعدم وجود أموال كافيةلدفع غرامات التأخير وتعذر سفرهم وألغيت حجوزاتهم، بينما دفع البعض منهم الغرامة في مكتب جوازات المطار للاستفادة من رحلة الإجلاء وغادر 308 فقط.
جاء ذلك في الوقت الذي كان وزير الداخلية الكويتي انس الصالح قد اصدر قرارا مساء امس باعفاء مخالفي الإقامة سواء كانوا بكارت زيارة خاصة او عائلية او تجارية أو ممن انتهت اقاماتهم فيالكويت ولم يتم تجديدها اعتبارا من اول ابريل المقبل.
وكان قد تقرر تسيير رحلة يوميا من الكويت الى القاهرة للمصريين الراغبين في المغادرة ممن يحملون كروت زيارات عائلية او خاصة او ممن انتهت اقامتهم لمدة أسبوع ينتهي نهاية الشهر الحالي.
واختتمت المصادر أن المقيمين المصريين في الرحلات المقبلة والمقررة أيام السبت والأحد والاثنين سوف يواجهون المشكلة نفسها في حال كانت عليهم غرامات، وذلك لأن قرار الإعفاء من الغرامة الصادر من وزير الداخلية يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من من تاريخ 1 حتى 30 أبريل أي بعد مواعيد الطائرات المغادرة.
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