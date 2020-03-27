ارتفاع عدد مصابي كورونا في الكويت إلى 225 حالة وشفاء 57

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 17 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 225 حالة في البلاد.
وأشارت الوزارة إلى الحالات الجديدة المصابة هي 11 مواطنا و6 وافدين.
وأوضحت أن 4 منها لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية ومصر وفرنسا، ومقيم مصري مرتبط بالسفر إلى الأردن.
وكشفت عن وجود 9 حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر 7 منها لمواطنين وحالة لعراقية وحالة لسوداني، بينما هناك 3 حالات قيد التقصي الوبائي منها حالتين لمقيمين من الهند ومقيم من بنغلادش.
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اعلن في وقت سابقعن شفاء 8 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد المتعافين 57 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق أن 28 شخصا أنهوا فترة الحجر الصحي المؤسسي المقررة لهم في منتزه الخيران، وذلك بعد إتمام المدة المحددة بذلك، والقيام بكافة الإجراءات الوقائية، والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، وبذلك يصبح العدد الإجمالي ممن أنهى فترة الحجر الصحي (881) شخصاً.
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