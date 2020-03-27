تمساح يلتهم رجلًا خالف تعليمات حظر التجوال

توجة رجلًا للصيد في نهر نيابارونغو فى منطقة كامونيي، الواقعة في جمهورية رواندا، مخالفًا تعليمات الحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ما أدى تعرضه لهجوم تمساح ضخم تمكنمن التهم الرجل .

وقالترئيسة بلدية منطقة كامونيي أليس كايتيسي، إن رجلًا خالف نظام حظر التجوال وذهب لصيد الأسماك، فهاجمه

تمساح ضخم وافترسه.، قائلة :" كان الرجل من بين الأشخاص القلائل الذين لم يلتزموا بالحجر الصحي المفروض لكبح انتشار الفيروس".

وكانت السلطات في البلد الوقعة شرق افريقيا 40 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، وهو العدد الأكبر في المنطقة،

وكان لإيقاف النشاطات الاقتصادية في البلد أثر بالغ على معظم السكان المحدودي الدخل.

وأعلنت الحكومة مساعدتها الأسر التى تواجة صعوبات معيشية بسبب الإجراءات المفروضة لمحاصرة فيروس كورونا المستجد.

ظلت إفريقيا صامدة لأسابيع أمام انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى اقتحم المرض مؤخرا 39 دولة إفريقية على الأقل حتى الآن، ما دفع البعض لإغلاق حدوه بالكامل أنها أبقتها مفتوحة لحركة البضائع وللمواطنين العائدين من الخارج.