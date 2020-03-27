ارتفاع وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 2378

قال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، إن حصيلة وفيات فيروس كورونا ارتفعت إلى 2378 شخصاً بعد تسجيل 144 وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وصرح المتحدث للتلفزيون الرسمي بأن العدد الكلي للحالات المؤكدة زاد بمقدار 2926 حالة ليصل إلى 32332 إصابة مضيفاً أن 2893 من المرضى في حالة حرجة.
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