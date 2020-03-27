اخبار العالم

إندونيسيا تعلن عن أكبر زيادة في ضحايا كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الجمعة، عن 153 إصابة جديدة بفيروس ، وهي أكبر زيادة يومية حتى الآن، وبذلك يصل إجمالي المصابين في البلاد إلى 1046 حالة.

وأضاف أحمد أن عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع تسع وفيات ليصل الإجمالي إلى 87 وفاة.

وأشار إلى أن 46 شخصاً تعافوا من الفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا تعلن عن أكبر زيادة في ضحايا كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا