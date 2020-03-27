إندونيسيا تعلن عن أكبر زيادة في ضحايا كورونا

أعلن أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الجمعة، عن 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر زيادة يومية حتى الآن، وبذلك يصل إجمالي المصابين في البلاد إلى 1046 حالة.
وأضاف أحمد أن عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع تسع وفيات ليصل الإجمالي إلى 87 وفاة.
وأشار إلى أن 46 شخصاً تعافوا من الفيروس.
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