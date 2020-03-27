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إلغاء مناورات عسكرية بين أميركا والفلبين بسبب كورونا

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ألغى الجيش الأميركي مناورات عسكرية مهمة كانت مقررة في مايو في الفلبين وتتطلب مشاركة آلاف العسكريين، بسبب وباء فيروس المستجد.

وقال قائد القيادة الأميركية للهند والمحيط الهادئ الأدميرال فيل ديفيدسون في بيان "في ضوء الظروف الاستثنائية المتعلقة بوباء كوفيد-19 ومن أجل صحة وسلامة القوات المسلحة للبلدين، يفرض الحذر علينا إلغاء مناورات "باليكاتان 2020".

وكان من المقرر أن تجري مناورات "باليكاتان" (كتف لكتف) من 04 إلى 15 مايو في الفلبين بمشاركة عشرة آلاف عسكري من البلدين إلى جانب وحدة عسكرية صغيرة من أستراليا.

وقال الأدميرال أديليوس بوردادو مدير هذه المناورات "إنها فترة استثنائية ومن الواضح أننا كنا سنعرض أشخاصاً للخطر لو أبقينا على باليكاتان"، مؤكداً أن إلغاء المناورات تم بالتشاور بين البلدين.

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