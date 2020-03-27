قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الجمعة، إن فرنسا لا تزال تحاول إعادة 30 ألفاً من مواطنيها من الخارج بسبب فيروس كورونا.

وقال لو دريان لراديو أوروبا 1 إن فرنسا أعادت الأسبوع الماضي نحو 100 ألف شخص إلى الوطن.