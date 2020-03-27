عشرات من المغاربة محتجزين داخل مدينة مليلية المحتلة في ظروف صعبة

وجد عدد من المغاربة أنفسهم محتجزين داخل مدينة مليلية المحتلة، منذ إغلاق السلطات المغربية معبر بني أنصار، كتدبير احترازي لعدم تفشي فيروس كورونا.

وفي هذا السياق، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، أن العشرات من العائلات المغربية محتجزة داخل مدينة مليلية المحتلة، حيث لم يسمح لها بالالتحاق بأسرها في مدينة الناظور.

وأفادت الجمعية ذاتها، في بيان لها، أنه في الوقت الذي سمحت فيه السلطات المغربية، والإسبانية بفتح معبر بني أنصار، للسماح بعبور مواطنين إسبان إلى مدينة مليلية، يستمر منع هؤلاء المغاربة من الالتحاق بأسرهم في الناظور.

وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، أن عدم السماح بدخول المغاربة العالقين داخل مدينة مليلية المحتلة، يعد تمييزا غير مبرر في حقهم، مشيرة إلى أن هؤلاء المغاربة المحتجزين داخل مليلية المحتلة يعيشون ظروفا صعبة، بعيدا عن عائلاتهم.

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المغربية إلى السماح للمواطنين العالقين في معبر بني انصار بالعبور إلى مدينة الناظور، والالتحاق بأسرهم بشكل مستعجل، للحد من معاناتهم.