ماكرون يقول إنه يحضر مع ترامب “مبادرة مهمة” لمواجهة كورونا المستجد

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أنّه يُعدّ مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودول أخرى “مبادرةً جديدة مهمّة” لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ.

وكتب ماكرون على “تويتر”، إثر محادثة هاتفيّة مع نظيره الأمريكي “نقاش جيّد جدّاً مع دونالد ترامب”، وأضاف “نُحضّر مع دول أخرى، للأيام المقبلة، مبادرةً جديدة مهمّة” في مواجهة أزمة كوفيد-19.

ولم يبين ماكرون طبيعة المبادرة، لكن البيت الأبيض أكد في بيان له أن الرئسين اتفقا على “أهمية التعاون الوثيق من خلال مجموعة السبع، ومجموعة العشرين” وكذلك بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي “لمساعدة المنظمات المتعددة الأطراف، خصوصا منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، على إنهاء الوباء سريعا، وتقليل أثره الاقتصادي”.

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وتعد الولايات المتحدة، وفرنسا من بين الدول الأكثر تضررا من جر اء الوباء المتفشي كورونا كوفيد-19.

وأعلنت فرنسا، ليلة أمس الخميس، وفاة 365 شخصا، بينهم فتاة تبلغ من العمر 16 سنة، جراء فيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الأخيرة، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها في فرنسا حتى الآن.

وإلى حدود صباح يوم الجمعة، تم تسجيل 29 ألفا و567 إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما يبلغ عدد الوفيات 2696 شخصا.