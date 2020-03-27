وفاة أول لاعب كرة قدم عربي وإفريقي بسبب “كورونا”

توفي لاعب كرة القدم السابق، الصومالي عبد القادر محمد فرج، عن عمر يناهر الـ59 سنة، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ليكون أول لاعب عربي، وإفريقي أجهزت عليه الجائحة.

وأعلن الاتحاد الصومالي لكرة القدم، أمس الخميس، عبر “تويتر”، عن وفاة عبد القادر محمد فرج، نجم المنتخب الصومالي السابق بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال اتحاد كرة القدم الصومالي إن اللاعب أسلم الروح في إحدى المستشفيات في العاصمة البريطانية لندن، التي ولج إليها، قبل أسبوع من وفاته، بعدما اكتشف تعرضه للإصابة بالفيروس.

وكنب الاتحاد الصومالي في تغريدته: “الصومال خسر أسطورة كرة القدم، عبدالقادر محمد فرح، أمام فيروس كورونا.. وتوفي الأسطورة في مستشفى في لندن.. التعازي لعائلته، وأقاربه ولعائلة كرة القدم الصومالية بأكملها.”

وعمل اللاعب السابق مستشارا لوزارة الشباب والرياضة لبلده الصومال، منذ عام 2016 حتى وفاته.