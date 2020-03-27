شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عمان تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:37 مساءً, 27 مارس 2020 م المناطق - وكالات سجلت وزارة الصحة العمانية اليوم ، 22 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في سلطنة عمان إلى 131 إصابة .

وأفادت الوزارة في بيان لها ، أن 10 حالات كانت مخالطة لحالات سابقه و 8 حالات لمسافرين قادمين من الخارج و 4 حالات تخضع للتقصي الوبائي ، مشيرةً إلى أن 23 حالة تماثلت للشفاء .

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