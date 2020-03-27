وزيران بريطانيان يحثان الأطراف اليمنية للتوصل لتسوية سلمية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:25 مساءً, 27 مارس 2020 م المناطق - وكالات حث وزير الخارجية البريطانية، دومينيك راب، ووزيرة التنمية الدولية البريطانية، آني-ماري تريفيليان، جميع الأطراف اليمنية على السعي إلى التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية وبالتالي إنهاء أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

ودعا المسؤولان البريطانيان، في بيان لهما الليلة الماضية جميع الأطراف اليمنية لدعم عملية السلام بقيادة هيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، أنطونيو غوتيريش، مؤكدين في هذا السياق، وقوف المملكة المتحدة إلى جانب الشعب اليمني ومساهمتها في إنقاذ الأرواح يومياً بما تقدمه من مساعدات إنسانية.

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