شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 42 ألف حالة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:02 مساءً, 27 مارس 2020 م أظهرت إحصائيات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم أن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 42288 وتوفي 253 شخصا جراء المرض.

وأوضحت البيانات أن الإصابات ارتفعت بواقع 5780 مقارنة باليوم السابق بينما زادت الوفيات بواقع 55 وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 42 ألف حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.